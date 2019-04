Cees Bijl voorzitter nieuwe Raad van Commissarissen FC Emmen

De RvC zal bestaan uit drie commissarissen. Twee van de drie posities in de RvC zijn gevuld. Bijl krijgt in ieder geval assistentie van Jan Zwiers. Ook hij heeft een sterke regionale binding en ook een link met FC Emmen. Zwiers is oud-doelman van FC Emmen en heeft jarenlange ervaring in accountancy. Tegenwoordig is hij op politiek gebied actief in de regio. Ook hij zal de functie van commissaris als nevenfunctie onbezoldigd gaan uitoefenen.De derde man (of vrouw) is nog niet bekend.Mede door de installatie van een Raad van Commissarissen en het reguliere aftredingsschema binnen het bestuur, zal Hinke Bakker deze maand aftreden als bestuurslid.Het bestuur van Stichting FC Emmen bestaat na deze wijziging nog uit Ronald Lubbers als voorzitter en Herman Harms als lid. De RvC zal toezicht houden op de directie en het bestuur blijft bewaarder van de aandelen FC Emmen B.V.