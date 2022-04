Onbekend gebleven schilderij van Johan Sterenberg duikt op in Stedelijk Museum Coevorden

In de tentoonstelling 'Helden van Coevorden' in het Stedelijk Museum Coevorden blijkt een schilderij te hangen van de bekende zeventiende-eeuwse schilder Johan Sterenberg, ook wel Starrenberg genoemd. Het gaat om het portret van de vrouw van Carl Rabenhaupt, Maria Dorothea. Het schilderij werd samen met het portret van haar man speciaal naar Coevorden gehaald voor de expositie.

De twee werken waren allebei niet eerder vertoond en komen uit de privécollectie van het adellijke echtpaar Von Gemmingen uit Fränkisch-Crumbach. Het echtpaar is verre familie van Maria Dorothea. Zij wonen nog altijd in het huis waar Rabenhaupt met zijn vrouw verbleef in de zeventiende eeuw. Aangezien de portretten niet eerder het huis verlaten hebben, was er weinig bekend over de schilderijen.

Tegenprestatie voor geleende werken

"De portretten hebben al die eeuwen in het landhuis gehangen", vertelt Rik Klaucke, directeur en conservator van het Stedelijk Museum Coevorden, bij ZO!34 . Als tegenprestatie voor de uitgeleende werken beloofde de directeur om samen met kunsthistorici en andere deskundigen uit te zoeken wie de werken heeft geschilderd en wanneer de schilderijen zijn gemaakt.

Direct te linken aan het rampjaar

Afgelopen week kreeg het museum bericht van Egge Knol, de conservator van het Groninger Museum. Hij is er zeker van dat het schilderij een onbekend werk is van Johan Sterenberg. De schilder werd in 1646 geboren in Aurich, werkte in elk geval vanaf 1670 in Groningen en vertrok rond 1688 naar Den Haag waar hij rond 1693 overleed. Naast schilder was hij ook dichter.

"Het is een extra leuke ontdekking omdat deze schilder direct te linken is aan het rampjaar 1672 en daar gaat deze tentoonstelling over", vertelt Klaucke. "Maar met Coevorden had hij weinig te maken, heb ik begrepen. Hij vertoefde in die jaren vooral in Groningen. Daar zal dit portret van Maria Dorothea ook gemaakt zijn."

Historische waarde

Over de nieuwe waarde van het schilderij heeft de directeur nog niet nagedacht. "Het is geen ontdekking van een onbekende Rembrandt. Het is vooral historisch gezien enorm waardevol. Het is een stukje van de puzzel die we ontcijferd hebben."

Het andere portret van Rabenhaupt zelf is lastiger te onderzoeken, volgens Klaucke. Dat komt omdat er geen handtekeningen op zijn te ontdekken. Daar zal verder onderzoek naar gedaan worden.