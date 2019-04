NHL Stenden in Emmen wil eigen studentencampus

De NHL Stenden Hogeschool in Emmen onderzoekt de mogelijkheid voor de komst van een studentencampus. Op die campus, die aan de rand van de stad moet komen, is ook ruimte voor sportvoorzieningen, start-ups en een eigen kantine.

De campus zou plaats moeten bieden aan ruim driehonderd studenten. De wens voor een campus maakt volgens locatiemanager Annette Verhoef onderdeel uit van een totaalplan om studeren in Emmen aantrekkelijker te maken.Daarbij wordt onder meer ook gekeken naar eventuele nieuwe hbo-opleidingen, maar ook naar de kwaliteit van het bestaande studieaanbod en het woon- en leefklimaat in Emmen. Op dit moment wonen de meeste hbo-studenten verspreid door Emmen.Van een tekort aan woonruimte, zoals in Meppel , is volgens Verhoef trouwens geen sprake. Volgens haar kan centrale huisvesting goedkoper, maar ook veiliger zijn. "Als je bijvoorbeeld met je achttiende voor het eerst op kamers gaat is dat een hele stap. Een veilige omgeving met veel leeftijdsgenoten om je heen maakt die stap makkelijker."Ook voor buitenlandse studenten kan een dergelijke voorziening aantrekkelijk zijn. Momenteel heeft de Emmer hogeschool voor 10 procent aan buitenlandse studenten maar ziet ze dit aantal graag toenemen.Zes jaar geleden werd een eerdere 'campus' op de voormalige stadscamping van Emmen gesloopt. De voornamelijk Duitse studenten woonden hier in barakken afkomstig uit gesloten asielzoekerscentra. Toen deze units sterk verouderden, werden ze gesloten.