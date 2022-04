Grootste komeet ooit raast op ons zonnestelsel af

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de grootste komeet ooit waargenomen. Dit hemellichaam, met de naam Bernardinelli-Bernstein, bevindt zich momenteel nog ver van de aarde, maar komt wel onze kant op. Volgens sterrenkundige Theo Jurriëns van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is er geen reden tot paniek.

De komeet met een diameter van bijna 130 kilometer werd al jaren geleden opgemerkt, maar het duurde lang voordat wetenschappers Bernardinelli-Bernstein duidelijker konden bestuderen. Voor een inslag op aarde hoeven we niet te vrezen, blijkt nu. "De komeet blijft in de buurt van Saturnus. En dat zal ook pas gebeuren in het jaar 2031. Kosmisch gezien is Saturnus onze achtertuin, maar het is niet zo dat hij met de aarde gaat botsen. Er is dus beslist geen reden tot zorg", zegt Jurriëns.

Vuile sneeuwbal

Volgens de sterrenkundige is een komeet een soort restant van het ontstaan van ons zonnestelsel. "Onze planeten zijn gevormd uit een schijf rondom de zon en daar is nog wat restmateriaal van overgebleven. Een komeet wordt gekscherend een vuile sneeuwbal genoemd, want het is een mengeling van gruis en ijs. En ze zijn extreem koud. Zo nu en dan komen er brokstukken voorbij en die gaan een baan beschrijven binnen ons zonnestelsel. Dat materiaal is zo'n 4,5 miljard jaar oud, dus dat zegt iets over de historie van ons zonnestelsel. Voor wetenschappers is dat heel interessant."

In ons zonnestelsel heeft vooral Jupiter aantrekkingskracht op kometen. "Dat is de grootste planeet en heeft dus een boel zwaartekracht. Heel af en toe zie je nog weleens een kleinere komeet inslaan op Jupiter", weet Jurriëns. Toch ontkomt ook onze eigen planeet niet aan inslagen. "De laatste keer was waarschijnlijk in 1908, de beroemde krater in Siberië, gelukkig in een onbewoond gebied. Dat was vermoedelijk een soort schampschot met de aarde."

Hoewel Bernardinelli-Bernstein - vernoemd naar de twee ontdekkers van de komeet - onze planeet met rust zal laten, sluit Jurriëns niet uit dat de aarde in de toekomst wél door een ander hemellichaam geraakt gaat worden. "Dat weet je natuurlijk nooit. Maar dan praten we wel over wat kleinere rotsblokken in ons zonnestelsel. Als ze groot zijn, is de kans dat ze wat eerder worden ontdekt ook groter. De kleintjes verbranden in onze dampkring, daar hebben we eigenlijk geen last van."

Kapot schieten