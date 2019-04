Zorgt gezond eten voor mentale gezondheid?

"Er is een directe verbinding tussen je hersenen en darmen", weet onderzoekster Anouk Willems. "Het zou kunnen dat als je gezonder gaat eten, je minder last krijgt van stress of minder last van angst." Om dit te onderzoeken, wordt vier weken lang het eetpatroon van deelnemers aan het onderzoek gevolgd.Wat moeten deelnemers dan eten tijdens het onderzoek? "Mensen zijn helemaal vrij om te kiezen", zegt Willems. Ook patat is volgens haar geen probleem. Deelnemers vullen vier weken vragenlijsten in, waarna ze hun eigen resultaten over mentale en lichamelijke klachten krijgen te zien.Maar als ze willen mogen deelnemers ook een poepmonster opsturen om hun darmbacteriën te laten testen. "Mensen krijgen een pakketje opgestuurd, van de buitenkant weet niemand wat het is. Er zit een buisje in met een wattenstaafje", zegt Willems. "Mensen kunnen dit zelf opsturen. Het werkt erg makkelijk."Willems vertelt dat ze altijd naar de motivatie van deelnemers vraagt. "Mensen willen afvallen of hebben lichamelijke klachten. Maar er zijn ook mensen die het interessant vinden en de wetenschap willen helpen.Op dit moment zijn er zo'n driehonderd aanmeldingen voor het onderzoek. Willems zegt te hopen op zo'n duizend deelnemers. Aanmelden kan hier De onderzoekster hoopt in oktober 2020 alle gegevens van de deelnemers te hebben. "Daarna hoop ik in een half jaar alles op te kunnen schrijven en er een mooi verhaal van te maken."