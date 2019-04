Stroomstoring treft groot deel van Emmen en Erm

In een groot deel van Emmen en Erm is de stroom uitgevallen. De oorzaak zou een storing in een transformator zijn. Door de storing zitten onder meer mensen vast in liften.

Volgens netbeheerder Enexis zijn 6588 klanten van het bedrijf getroffen door de storing. In het centrum van Emmen is het door de storing donker in vele winkels. Ook kunnen automobilisten parkeergarages niet verlaten.Onder meer Wildlands, het Esdal College, Carmel College en winkelcentrum De Weiert zitten zonder stroom. Ook zijn er meldingen dat er mensen zitten opgesloten in liften."Uit de transformator komt rook", zegt een woordvoerder van Enexis. "Als die rook is verdwenen, kunnen we de stroomvoorziening herstellen." Het is onduidelijk hoe lang de stroomstoring gaat duren.