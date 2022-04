Wat vind jij: Ik ga met het vliegtuig op vakantie

Dat betekent dat dit jaar waarschijnlijk minder mensen op vakantie in eigen land gaan. 29 procent van de Nederlanders heeft een voorkeur voor een vakantie in Nederland tegen 39 procent vorig jaar. "Op basis van de nieuwe resultaten van de vakantiemonitor gaan we ervan uit dat het binnenlands toerisme daalt, doordat Nederlanders meer naar het buitenland op vakantie gaan", zegt NBTC-directeur Jos Vranken. "Dit betekent dat er bijna 24 miljoen Nederlandse verblijfsgasten een vakantie in eigen land ondernemen. Daarnaast verwachten we dit jaar meer internationale gasten te verwelkomen. Daarvoor lopen de prognoses uiteen tussen plus 48 procent en plus 90 procent."