9-jarige Nemr uit Emmen mag toch in Nederland blijven

In de documentaire ging Nemr in gesprek met politici zoals Klaas Dijkhoff en Sybrand Buma over het verruimen van het kinderpardon. Eind januari werd bekend dat het kinderpardon inderdaad werd verruimd . Dit leek goed nieuws voor Nemr en zijn familie, totdat begin deze maand bleek dat hij niet voldeed aan de voorwaarden.Dat Nemr nu toch mag blijven is het resultaat van nieuwe afspraken tussen de coalitiepartijen over het kinderpardon. De regeling werd in januari afgeschaft, maar bepaalde kinderen kregen nog een kans om te blijven. Toen was al de verwachting dat een groot deel van de asielkinderen alsnog zou mogen blijven.Ook zijn ouders en broertje krijgen alsnog een verblijfsvergunning. Het gezin hoorde het goede nieuws maandag. Nemr is geboren in Nederland en zit op basisschool Het Talent in Emmen.De advocaat van Nemr wil verder niet op het pardon reageren.