School Nemr blij voor de jongen, maar veel leerlingen nog in spanning

Op de basisschool Het Talent zijn veel medeleerlingen van Nemr nog in afwachting of ze in Nederland mogen blijven (Foto: RTV Drenthe)

De directeur van basissschool Het Talent in Emmen is 'blij voor Nemr en zijn gezin', maar het nieuws wordt niet groot gevierd. De school heeft meer leerlingen die in aanmerking komen voor het kinderpardon en veel daarvan zitten nog in spanning of ze mogen blijven.

Directeur Bert van der Leest vertelt hoe het nieuws van Nemr binnenkwam. "Zijn vader belde en vroeg of hij zijn zoon onder lestijd even mocht spreken. Normaal mag dat niet, maar nu maakten we een uitzondering."Het nieuws is niet met groot gejuich gevierd. Op de school in Emmen zitten meer kinderen uit het vlakbij gelegen AZC. Er zijn veel kinderen die nog op het beslissende telefoontje wachten en dat telefoontje brengt niet altijd goed nieuws. "We gaan er heel voorzichtig mee om" aldus Van der Leest.De directeur maakt dus een voorbehoud. "Wat niet wil zeggen dat we niet blij zijn voor het jongetje. We hebben Nemr en zijn vader wel even gefeliciteerd en de hand geschud."