Liveblog: Tweede dag rechtszaak kofferbakmoord

Het lichaam van de 31-jarige Meinema werd op de vroege ochtend van 31 maart 2017 zwaar toegetakeld gevonden in de kofferbak van zijn Mercedes. Die hing over de rand van het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden.

Op zijn linkerbroekzak is DNA-materiaal van Hans O. uit Emmen gevonden. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat hij Meinema heeft gedood en betrokken is bij het vervoeren van het lichaam. Tegen O. is 18 jaar cel geëist.