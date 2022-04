Bouw Nederlands grootste sorteercentrum PostNL in Hoogeveen gestart

PostNL is begonnen met de bouw van een pakkettensorteercentrum op bedrijventerrein Buitenvaart in Hoogeveen. En daarmee heeft de stad een primeur te pakken, want het is de eerste in Drenthe en direct de grootste in Nederland. Om het te vieren werd vandaag de eerste paal van het gebouw in de grond geslagen.

"Drenthe was voor ons nog een witte vlek", vertelt Iris van Wees, directeur Operatie Pakketten bij PostNL. "Dus we zijn hartstikke blij dat we nu een plekje hebben weten te bemachtigen in de provincie." Het bedrijf heeft in het noorden drie sorteercentra: Kolham, Leeuwarden en Zwolle. De keuze om Hoogeveen daaraan toe te voegen was geen moeilijke volgens van Wees. "De locatie is top en ligt vlakbij de snelweg. We proberen de distributieroutes zo goed mogelijk te verspreiden en dan kom je al vrij snel in Hoogeveen uit."

'Werk voor zo'n 400 mensen'

Het pand wordt 7.500 vierkante meter groot en gaat dagelijks 45.000 pakketten verwerken. "Op de drukke momenten kan dat oplopen tot 60.000", legt de directeur uit. En dat levert veel banen op in de regio. "Wij schatten tussen de 300 en 400 mensen die direct en indirect met ons werken. Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van pakketten bij klanten, ze vervolgens sorteren in het centrum en dan de volgende dag alles weer afleveren. Een flink aantal dus."

En de komst van meer arbeidsplaatsen ziet de gemeente ook wel zitten. Volgens wethouder Jan Zwiers is het niet alleen positief voor Hoogeveen maar ook voor de omliggende gemeenten. "De werknemers zullen niet uit het hele land gaan komen, maar waarschijnlijk wel uit onze buurgemeenten. Bijvoorbeeld Meppel, De Wolden, Coevorden en Emmen. Het is echt een unieke kans voor onze regio in zuidwest-Drenthe.