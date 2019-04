FC Emmen plukt Adams weg bij GOMOS

Adams, die ook als spits uit de voeten kan, doorliep alle jeugdteams van GOMOS en maakte in 2017 zijn debuut in het eerste elftal. Als invaller pikte hij toen direct een doelpunt mee. Een paar maanden later was Adams ook trefzeker bij zijn basisdebuut. In het seizoen 2017/18 werd hij een vaste waarde in de hoofdmacht. De club uit Norg dwong in dat seizoen voor het eerst promotie naar de eerste klasse af."Ik vind het heel erg lastig om GOMOS na dit seizoen te verlaten, want ik ben hier opgegroeid. Vanaf mijn vijfde speel ik hier al. Maar dit is een kans die ik niet kan laten liggen", zegt Adams op de website van GOMOS. "Ik ga 100 procent geven en zie wel waar het schip strandt. Maar natuurlijk eerst de volledige focus op dit seizoen met GOMOS."