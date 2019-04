Nieuwe invulling pand Groene Lantaarn: 'We gaan voor een breder publiek'

"De sterren gaan met Jarno Eggen en Cindy Borger mee naar Staphorst en wij gaan voor een bredere doelgroep dan de mensen die speciaal voor de sterren kwamen", zegt Henriëtte Waaijenberg. "Ons restaurant richt zich op de zakelijke markt maar ook gezinnen met kinderen zijn welkom."Het nieuwe restaurant bij Zuidwolde gaat Narline heten. Dat is de historische naam van Ten Arlo, het buurtschap waar het etablissement deel van uitmaakt. Maar voordat het restaurant de deuren kan openen gaat er nog heel wat gebeuren. De binnenkant van het pand gaat volledig op de schop, het plafond gaat eruit waardoor de oude gebinten van de oude boerderij weer zichtbaar worden. De rietgedekte schuur wordt omgetoverd tot feestzaal. In het nieuwe restaurant kan niet alleen gegeten worden maar worden ook workshops en wijnproeverijen gegeven.Lip en Waaijenberg hebben samen al heel wat jaren ervaring in de horeca. Als twintigers begon het stel met Café Hare Majesteit in Hoogeveen. Nadat zij dit verkochten werd Lip een van de oprichters van Grand Café Het Postkantoor. In 2016 verkocht hij zijn aandeel. De afgelopen jaren werkte hij in verschillende horecagelegenheden en nu gaat hij samen met zijn partner de nieuwe uitdaging in Zuidwolde aan.Op 28 april is De Groene Lantaarn voor het laatst open in de huidige vorm. Eigenaar Jarno Eggen bouwde het restaurant met twee Michelinsterren de afgelopen jaren uit tot een van de beste restaurants van Nederland. In 2018 was hij Chef van het Jaar. De locatie in Zuidwolde is te klein geworden en verhuist daarom naar Staphorst.