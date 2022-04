Asser militairen gaan oefenen in de Surinaamse junglehitte

Hitte en een hoge luchtvochtigheid. Maar ook gevaarlijke planten en dieren en weinig zicht. Een groep van zo'n vijftig militairen van de 11 Luchtmobiele Brigade uit Assen krijgt dit twee maanden voor de kiezen tijdens de Jungle Warfare (Instructors) Course in Suriname.

Daarmee keert na twaalf jaar de jungletraining in Suriname terug voor de Asser militairen. "Nederland heeft Defensie de opdracht gegeven om overal op de wereld te kunnen worden ingezet", vertelt majoor Maarten Grendel. "Dat betekent dus ook in oerwoudgebied."

'Overleven is een uitdaging'

"Het gaat heel zwaar worden voor de militairen. Overleven in de jungle is al een uitdaging, vechten is nog veel zwaarder", volgens Grendel. Daarom worden de beste getrainde onderdelen van het Nederlandse leger daar naartoe gestuurd. Naast de commando's en mariniers zijn dit dus militairen van de 11 Luchtmobiele Brigade.

"Er zijn weinig middelen om te overleven in de jungle. Bovendien moeten de militairen tijdens oefeningen militaire opdrachten uitvoeren, zoals verkenningen en verplaatsingen, maar ook aanvallen uitvoeren. Dit wordt gedaan in eenheden van pelotonsgrootte", aldus de majoor.

Banden met Suriname aangehaald

De afgelopen twaalf jaar waren de banden tussen Nederland en de Surinaamse regering van Desi Bouterse zwak. Met de komst van de regering Chantokhi zijn die banden weer aangehaald. Na tien jaar van gevechtstrainingen in de oerwouden van Belize en Frans Guyana keren de rode baretten terug in Suriname. Daar wordt samengewerkt met het Surinaamse leger. "Dat zijn experts op het gebied van vechten in de jungle", zegt Grendel. Als tegenprestatie voor de jungletrainingen voeren de Nederlandse militairen enkele bouwprojecten uit rondom het oefengebied, waaronder het plaatsen van een brug.

De jungletraining is niet de enige zware training voor de militairen. Zo wordt er ook geoefend in onder meer de woestijn in de Sahel en op de bevroren vlaktes rond de poolcirkel. Maar geen van deze gebieden is zo genadeloos voor de militairen als de jungle.