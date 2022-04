Is Drenthe na vanavond weer een eredivisieclub rijker?

Ondertussen wordt er keihard gewerkt aan het mogelijke promotiefeest. Naarmate het dichterbij komt, stroomt het bloed van een FC Emmen-supporter sneller door de aderen. Het zal een huldiging worden, die zal lijken op dat van vier jaar geleden. Al zijn er wel degelijk verschillen.

Voldoende voorraad

Destijds kwam de promotie namelijk onverwacht. Op Het Kasteel in Rotterdam werd Sparta tegen de verwachting in verslagen en dus moest er halsoverkop een huldiging worden georganiseerd. Het gevolg? Te weinig bier. De horeca moest nee verkopen, omdat de organisatie van 5.000 bezoekers uitging en er uiteindelijk 15.000 kwamen.

Dat wordt dit jaar voorkomen, verzekert centrummanager Laurens Meijer. De situatie is natuurlijk anders. "Iedereen verwacht dat het zaterdag feest is", vertelt Meijer. Verder zegt hij dat er buiten de huldiging vanuit het centrum geen verdere acties verwacht hoeven worden. "Geen tompoucen dit jaar bijvoorbeeld."

Problemen met de drankbevoorrading verwacht Meijer dit jaar dus niet. "We weten wat voor feestje het is en waar we op moeten rekenen. Ik verwacht wederom 15.000 bezoekers en dus weet de horeca wat hen te doen staat." Al weet ook hij natuurlijk niet hoeveel mensen daadwerkelijk in de auto of 'op fietse' stappen. "Met 15.000 man zitten we al aardig vol, denk ik."

Mochten er toch onverhoopt meer mensen komen, dan zal er handhaving zijn om het ordentelijk te laten verlopen. "Ook zal gebruikt worden gemaakt van bebording met teksten als 'Emmen is vol'. Dat soort mogelijkheden zijn er, maar we hebben er bovenal veel zin in", besluit Meijer.

Geen man overboord bij verlies