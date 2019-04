Wildlands haalt bezoekers uit attracties tijdens stroomstoring

Volgens Jan-Minze Zomer van Wildlands zijn de bezoekers niet in gevaar geweest. "Voor de attracties hebben we een noodstroomvoorziening. Die hebben we ingeschakeld, zodat we de bezoekers eruit konden halen.Gevaarlijke dieren als de leeuwen kunnen volgens Zomer niet ontsnappen. "Ook hier hebben we overal noodstroom bij de verblijven. De wilde dieren kunnen daarom gewoon buiten blijven."Bezoekers in het park hebben geen moeite met de stroomstoring. "We zijn toch niet voor de attracties gekomen", lacht een vrouw. "Ondanks de stroomstoring valt er genoeg in het park te zien."Voor ondernemers met verse producten in Emmen is de stroomstoring een tegenvaller. "Vanochtend rond kwart voor elf viel ineens de stroom uit", vertelt een medewerker van Keurslager Bruins. "Ik weet niet precies wat er aan de hand is, we kunnen alleen maar afwachten. Alle producten hebben we afgedekt en de koeldeuren zijn dicht. Zo houden we onze producten wel een tijdje koud. Maar mocht het te lang gaan duren, dan sturen we een claim naar Enexis vanwege gederfde inkomsten."Voor Erik de Roode van kiphandel Kippie in winkelcentrum De Weiert is de stroomstoring ook een domper. "Je hebt er extra werk van. Alles moet de koeling in en we kunnen niet bij de kassa. Maar de komende drie uur moet ik onze producten wel koel kunnen houden."