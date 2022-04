Scholieren gooien rauw ei 300 meter naar beneden en laten het heel landen

Een rauw ei 300 meter naar beneden gooien en heel laten landen: het lukte twee leerlingen van middelbare school Nieuwe Veste in Coevorden. Ze wonnen er de landelijke ruimtevaart wedstrijd mee.

De opdracht luidde als volgt: laat een kwetsbaar stukje ruimte-afval zachtjes landen, zodat het de val overleeft. Technasium leerlingen Jesse Scherpen (17) en Timo Bruins (16) gingen de uitdaging aan. Maandenlang werkten ze aan een ontwerp dat deze opdracht tot een goed einde moest brengen.

"We hebben een return capsule van papier-maché gemaakt", vertelt Bruins. "In een ronde vorm, zodat 'ie zo min mogelijk luchtweerstand ondervindt tijdens de val." In de capsule zijn watten gestopt die het ei moeten beschermen: cruciaal, blijkt later deze dag. "Aan de drone zit een drone dropper", vervolgt Scherpen. "Die houdt een touwtje vast die via de afstandsbediening bediend kan worden.

Niet genoeg watjes

Achter op een veldje van Nieuwe Veste showen de mannen hoe dit proces in z'n werk gaat. Vanaf dertig meter laten ze de capsule dit keer los. Het dingetje maakt een aardige smakker, en eenmaal beneden blijkt: ei kapot. "Er zaten niet genoeg watjes in", verklaart Scherpen met een lach. Ach, de twee mannen hebben de prijs toch al binnen.

"Het was leuk", blikt Bruins terug op het proces, dat een jaar lang duurde. "Het lukte ook heel vaak niet, dan zakt de moed wel even in de schoenen. Maar er is uiteindelijk toch een heel mooi resultaat uitgekomen. Leuk om op deze manier het Technasium af te ronden. Met een wedstrijd die je gewonnen hebt."

Technische oplossingen en de 'circle of life'