Atlas Theater opent de deuren naar een poppodium in Emmen

Twee trappen in de kleine zaal van het Atlas Theater moeten een aanzetje geven voor weer een poppodium in Emmen. Dankzij de trappen, waardoor bezoekers ook op de balustrades kunnen staan, kunnen er popartiesten geboekt worden, die anders niet zouden komen. Het Atlas Theater gaat dat alleen niet zelf doen.

De twee op maat gemaakte, stalen trappen zijn deze week geleverd en eentje daarvan is gisteren door de technici van het Atlas Theater geïnstalleerd. In een theatersetting is de tribune met 300 stoeltjes uitgeschoven, maar wanneer er gedanst moet worden, is de vloer leeg. De trap leidt de bezoekers van de zijkant van de zaalvloer naar de omloop bovenlangs. Zo kunnen er ineens veel meer mensen bij een feest of concert aanwezig zijn.

Grote wens

Het was een grote wens van het Atlas Theater. Bij het ontwerp van de kleine zaal was er geen rekening gehouden met toegang tot de balustrades wanneer de tribunes ingeschoven zijn. Bezoekers die boven willen staan moeten dan via de noodtrappen achterlangs omhooglopen. Dat is volgens operationeel coördinator Koos Maris maar één keer voorgekomen. Er werden in het Atlas Theater nog geen popconcerten geprogrammeerd.

Dankzij een tijdelijk noodfonds, het Kickstart Cultuurfonds, konden cultuurinstellingen subsidie aanvragen voor maatregelen die ze moesten invoeren vanwege het coronabeleid. Denk daarbij aan kuchschermen en vloerbestickering, maar het Atlas Theater kreeg ook geld voor de trappen. "De kleine zaal was niet rendabel met de toegestane bezoekersaantallen destijds", vertelt Maris. "We konden maar 66 bezoekers kwijt op de stoeltjes op de vloer. Door de trappen konden we nog eens 80 mensen extra ontvangen op barkrukken op de omloop."

'Magische grens van 800 bezoekers'

Nu, zonder de coronamaatregelen, kunnen er wel 800 bezoekers in de kleine zaal, wanneer de tribune er niet is. Bijkomend voordeel is dat de zaal hiermee geschikt wordt voor popconcerten van bijvoorbeeld grote bands als Bløf en De Dijk. Dat heeft alles te maken met de minimale bezoekersaantallen. Maris: "Veel bands hanteren een ondergrens van 800 bezoekers. Door de trappen kunnen we die magische grens nu bereiken."