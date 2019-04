Martijje in Djammen: Muziek is het allermooiste wat er is

Het album bevat weer een aantal rustige, dromerige nummers in het Drents, maar ook in het Nederlands. "Ik heb me heel erg laten inspireren door John Mayer", vertelt ze. Maar niet alleen door hem. "Door Jan en alleman laat ik mij inspireren Eva Cassidy, Joni Mitchel en Ella Fitzgerald natuurlijk.""Ik hoor wel eens van mensen: 'Waarom doe je het dan in het Drents, dat is toch niet handig?' Nee, dat is misschien wel zo, maar ik denk dat het Drents best kans heeft", zegt Martijje. "Het Drents is echt eigen en daar hou ik wel van."Haar nieuwe single 'vort van de wereld' komt zowel in het Drents als in het Nederlands uit. "Het gaat eigenlijk om het verhaal. of je nou in het Engels, Nederlands of in het Drents zingt, maakt eigenlijk niet uit."Als klein meisje was Martijje al bezig met muziek. Eerst op de blokfluit, later zang. "Ik heb het van kinds af aan gedaan. Het zingen gaat dan vanzelf. Ik heb nooit zoiets van: het is hard werken of het is te veel moeite. Het is gewoon een passie, een enorme passie", concludeert ze.In 2019 moet haar nieuwe album helemaal af zijn en daar werkt ze hard aan. "En dan zorgen dat iedereen er heel hard naar luistert", lacht ze.