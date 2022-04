Lugubere vondst in Zuidlaren: dode en verminkte zwanen in weiland

"Om misselijk van te worden", reageert Jolanda, die na een oproep de dieren vond. "Wij werden gebeld door iemand die de zwanen had zien liggen. Toen we bij het weiland kwamen, zagen we dat bij een van de zwanen de poten waren afgeknipt. Die lagen bij het dier. Daarnaast had deze vogel een klein kogelgat in zijn vleugel. De andere zwaan had een kogelgat in zijn hals."