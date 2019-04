Emmen heeft weer stroom

De grote stroomstoring in Emmen is opgelost. Stoplichten doen het weer, winkels hebben weer licht en de slagbomen bij parkeerplaatsen kunnen weer open.

De stroomstoring ontstond vanochtend rond kwart voor elf in een transformator. Daardoor viel de stroom uit bij 6.588 aansluitingen."Er is kortsluiting ontstaan in de transformator tijdens werkzaamheden", zegt een woordvoerder van Enexis. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. "Door de rookontwikkeling konden we niet direct bij de transformator komen. Daardoor duurde storing iets langer dan we hadden gehoopt."