Oekraïens gezin steeds meer op haar plek na maand bij gastgezin in Grolloo

De oorlog in Oekraïne duurt al vijftig dagen en veel vluchtelingen zijn dus al langer dan een maand van huis. Terwijl het einde van de strijd in hun thuisland nog ver weg lijkt, gaat het leven door.

Dat geldt ook voor Olga Perekhodko uit Marhanets, een plaats niet ver van de door de Russen belegerde en ingenomen kerncentrale van Zaporizja. Tien dagen lang was ze op reis om weg te komen. Een maand geleden kwam ze aan in Grolloo, 2.500 kilometer van haar huis in Oekraïne.

Gezinsuitbreiding

Olga verblijft nu bij de familie Heling, bestaande uit vader Richard, moeder Sandra, dochter Ilse en zoon Guus. Maar Olga kwam niet alleen. Ze is in Drenthe met haar zus Oletta, schoonmoeder Svetlana, nichtje Anastasiia en 1-jarige zoontje Mark.

Al dertig dagen bestaat het huishouden in Grolloo dus niet uit vier, maar uit negen personen. Best even wennen in het begin, maar inmiddels gaat het erg goed.

"We zijn ontzettend dankbaar dat we hier mogen blijven, de mensen in Drenthe zijn zo aardig voor ons. Het is alleen af en toe een beetje koud hier", zegt Olga met een lach.

'Privacy is belangrijk'

De familie Heling heeft haar huis als het ware in tweeën gedeeld. Hun Oekraïense gasten hebben hun eigen woonkamer, slaapkamer en badkamer. Dat werkt volgens gastheer Richard Heling goed.

"Het is denk ik erg belangrijk dat iedereen genoeg privacy heeft. Ze bellen regelmatig naar huis, dan is het wel lekker als je een eigen plek hebt. Dat geldt ook voor onszelf. Als je dan alleen een slaapkamer hebt om je op terug te kunnen trekken, wordt het wel erg pittig."

Digitale hulp

Facebook en Google bleken de afgelopen maand van onschatbare waarde. Via een vertaal-app op de smartphone kan het Nederlandse gezin met de Oekraïense huisgenoten communiceren.

Als er iets nodig is, zoals een kinderstoel voor de kleine Mark, blijkt een oproep op sociale media genoeg om anderen in beweging te brengen. Richard: "Mensen willen ontzettend graag helpen, hebben we gezien. Dat is ontzettend fijn."

Een tijdelijk leven

Ondanks dat ze goed worden opgevangen, willen Olga en haar familie toch het liefst terug naar huis. Naar de rest van de familie, want niet iedereen kon of wilde mee naar het buitenland. Hoe lang dat nog duurt, weet niemand.