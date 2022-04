RTV Drenthe en NOS gaan nog nauwer samenwerken

In een verklaring stellen de initiatiefnemers dat de onafhankelijke, pluriforme nieuwsvoorziening steeds meer onder druk staat. Daarbij wijzen zij op de groeiende invloed van grote technologiebedrijven als Google, Apple en Meta. "Een sterke publieke mediasector naast de grote (buitenlandse) private uitgevers is noodzakelijk om een divers medialandschap in stand te houden", schrijven de omroepen in de verklaring.