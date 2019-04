Provincie Drenthe stelt half miljoen beschikbaar voor innovatieve ideeën

In totaal is er zes miljoen euro beschikbaar voor de zogenoemde MIT-regeling. De subsidie is opgedeeld in twee onderdelen.Voor de ondersteuning van haalbaarheidsprojecten is er vier miljoen euro beschikbaar. Bij deze projecten wordt onderzocht of een innovatief idee haalbaar is. Dit kan per aanvraag oplopen tot maximaal 20.000 euro. Bedrijven kunnen deze subsidie vanaf 9 april aanvragen via SNN.Vanaf 11 juni kan de tweede subsidie worden aangevraagd. Deze is bedoeld voor de samenwerking van twee mkb'ers op gebied van het daadwerkelijk ontwikkelen van innovatie. Hiervoor is twee miljoen euro beschikbaar. De hoogte per aanvraag ligt bij dit onderdeel hoger, tussen de 100.000 en 350.000 euro.Beide subsidies kunnen tot 10 september worden aangevraagd.