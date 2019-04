FC Emmen richt zich na stroomstoring weer op Ajax

Stroomstoring treft groot deel van Emmen

In een groot deel van Emmen en Erm viel de stroom tegen het einde van de ochtend uit. Volgens netbeheerder Enexis werden 6.588 klanten van het bedrijf getroffen door de kortsluiting. Ook FC Emmen behoorde tot de gedupeerden. En dat terwijl de club volop in voorbereiding is op het topaffiche tegen titelkandidaat Ajax.FC Emmen hoopt dat onoverkomelijke problemen uitblijven na de bijna twee uur durende stroomstoring. "Alle systemen draaien weer, maar het duurt een uur voordat alles weer volledig online is. We moeten dus nog even afwachten", aldus Frank Maatje, manager financiële zaken van FC Emmen. "Als bijvoorbeeld onze camerasystemen aan het einde van de middag nog niet functioneren, is dat wel een serieus probleem. Maar daar gaan we niet vanuit."De club was gedurende de stroomstoring onbereikbaar voor supporters. "Het scheelt echter dat de wedstrijd al is uitverkocht", zegt Maatje.Het eredivisieduel met Ajax in stadion De Oude Meerdijk begint vanavond om 20.45 uur. De wedstrijd is live te volgen op Radio Drenthe en in ons liveblog op de website en in de app.