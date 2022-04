Politiemedewerker Noord-Nederland ontslagen om drugsgebruik

Een medewerker van de politie Noord-Nederland is ontslagen, omdat hij onder andere verdovende middelen gebruikte. Dat geldt volgens de politie als ernstig plichtsverzuim. De medewerker raadpleegde ook politiesystemen voor privédoeleinden.

De politie in Drenthe, Groningen en Friesland valt onder de eenheid Noord-Nederland. Een woordvoerder wil niet zeggen in welke provincie de medewerker actief was.