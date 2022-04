Zorgcentrum Anholt opent binnenkort een speciale familiekamer

Het Assense zorgcentrum Anholt van Interzorg opent binnenkort een speciale familiekamer. In deze kamer kunnen cliënten van het verzorgingstehuis met familie en vrienden samen zijn en genieten van een diner, een High Tea of een verjaardag. Door de zogeheten 'Kamer van Anholt' is de zorg voor cliënten dichtbij en kunnen ze genieten van een dagje uit in eigen huis.

"Er is al veel animo en ik krijg zelfs berichten van cliënten van andere zorglocaties die hier graag naartoe willen", vertelt Roelof Bos van Interzorg Noord-Nederland, die aangeeft dat de familieruimte voorlopig alleen geopend is op afspraak. "In mei gaan we pas echt open en kun je reserveren. Elke cliënt kan hier gebruik van maken."

Vraag van cliënten

Om de bestaande kamer om te toveren tot een familiekamer is er volgens Bos geld gereserveerd. En dat niet alleen. "Met behulp van sponsoring en de vrienden van Interzorg hebben we deze ruimte kunnen creëren." Hierdoor is er voldaan aan de vraag van cliënten. "Voorheen was er weinig ruimte om intiem samen te zijn met familie en vrienden. We hebben wel een grote plaza waar mensen kunnen zitten, maar families kunnen zich daar niet terugtrekken", zegt Bos. Met de 'Kamer van Anholt' kan dit binnenkort wel.

'Meerdere jaren voor gepleit'

Voorzitter van de cliëntenraad, Rina van Herk, vertelt dat voor de komst van een familiekamer al een jaar of acht is gepleit. "In deze gezellige, warme setting kunnen families niet alleen genieten van een hapje en een drankje, maar ook van hun privacy." En juist deze privacy is bij het overlijden van een familielid aangenaam. Van Herk: "In een ruimte als deze kun je het verdriet onder woorden brengen."

Mevrouw Jagt is één van de cliënten die al een voorproefje heeft mogen nemen in de gloednieuwe familiekamer. En dat is bevallen. "Het was heel gezellig en mijn kinderen vonden het ook prachtig", vertelt de cliënte.

Toekomstplannen