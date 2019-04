Dierenpark Wildlands valt in de prijzen

Wildlands Adventure Zoo in Emmen heeft twee Diamond ThemePark Awards gewonnen. Dit is een belangrijk prijs voor de beste pretparken en attracties in de Benelux.

Wildlands won de prijs in de categorie Het Leukste Avontuur en die voor Meest Kindvriendelijke Zoo. Vorig jaar won het park de prijs voor Het Mooiste Dierenverblijf.De uitslag wordt voor de helft bepaald door een vakjury, waarin medewerkers en vaste parkbezoekers zitten. De andere helft van de score wordt bepaald door het publiek. Ruim 46.000 mensen brachten hun stem uit.Volgens interim-directeur Erik van Engelen zijn de prijzen een bevestiging dat het park goede keuzes maakt. "We doen er alles aan om het meest avontuurlijke dierenpark te zijn", zegt hij. "We zien de bezoekerswaardering elke maand verder stijgen en het winnen van deze awards is een mooie opsteker."Wildlands is bezig om het park nog kindvriendelijker te maken. Zo is in januari de Kinderraad van Advies geïnstalleerd om het park te helpen met het nemen van beslissingen. De komst van de reuzenkrabben naar het gedeelte Nortica is een idee uit de koker van de Kinderraad.