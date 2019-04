Schatzoeken in eigen tuin: speldje uit Tweede Wereldoorlog gevonden

"Ik was het gras aan het harken, ik had net gezaaid. Ik dacht: verhip! wat ligt daar?", zegt Anco. Hij heeft het opgepakt en daarna schoongemaakt. Op het speldje is de Nederlandse vlag te zien, met daaronder geschreven: 'Nederland vrij'.Zijn vrouw Zwaantje zag later een tweede onderschrift, namelijk de datum 5-5-1945. Oftewel, de dag van de bevrijding. Volgens Zwaantje is de datum er later op geschreven.Naar aanleiding van een artikel over het speldje in een lokale krant, werd het stel gebeld. Een inwoner van Nijeveen, wiens vader zelf in het verzet had gezeten, herkende het speldje. Volgens hem waren er twee soorten. Eén van metaal of koper en een van glas.Op het glazen speldje waren twee helmen afgebeeld en een maretak met daaronder de tekst: 'voor hen die vielen'. Het speldje dat Anco en Zwaantje vonden, is de variant van metaal.Het stel doet vaker bijzondere vondsten in hun tuin. "Flessen, potten, een beetje rommelige dingen", zegt Zwaantje. Anco vult aan: "Het is een heel oude locatie uit 1850. Er hebben veel mensen gewoond en ze hebben van alles begraven in de tuin. Zoals dat vroeger ging."Wat er met het speldje gaat gebeuren, is nog niet zeker. "Is er een goede bestemming voor, dan gaat hij daarheen. Ik hoorde al van een oorlogsmuseum. Er zijn al allerlei contacten. Wie er belang bij heeft of wie zegt 'ik vind het wel heel mooi om in een collectie te hebben', mag het hebben."