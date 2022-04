Goede Vrijdag is een feestdag, maar dikke kans dat jij moet werken

Het is vandaag Goede Vrijdag. Dat is in Nederland een officiële feestdag. Je zou denken: lekker, een dagje vrij. Maar voor de meeste mensen is dat niet het geval.

Zondag en maandag vieren we Pasen. Dan zijn de meeste mensen wel vrij, hoewel dat niet wettelijk is bepaald. "Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. In uw cao of arbeidsovereenkomst staat of u vrij bent op feestdagen", stelt de Rijksoverheid.