Hardloopwedstrijd in Emmen om geld in te zamelen voor MS-onderzoek

De loop wordt georganiseerd door Ronald Witteveen uit Emmen. Zijn vrouw Annet (45) zit door de ziekte in een rolstoel. Ronald heeft de zorg voor zijn vrouw volledig op zich genomen."Alle opbrengsten van de loop gaan naar het onderzoek", zegt Witteveen. "Ik moet natuurlijk wel geld uitgeven voor de verzekering, de shirtjes en alles. Maar ik heb veel sponsoren, dus dat wordt allemaal geregeld."De afstanden die deelnemers kunnen lopen zijn vijf en tien kilometer. Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro voor de vijf kilometer en 10 euro voor de tien kilometer. Er is plek voor tweehonderd deelnemers. "Er hebben al honderd mensen toegezegd mee te willen rennen, vanuit het hele land. Ik ben nu druk bezig om de puntjes op de i te zetten."De Emmenaar zamelt al langer geld in voor de Stichting MS Research. Zo organiseerde Witteveen vorig jaar een benefietdag in het Rensenpark en hield het gezin een paaseitjes-actie.Witteveen is vooral bekend van social media, waar hij verhalen deelt over het gezin en de ziekte van zijn vrouw. "Ik doe dat omdat ik vind dat MS een ziekte is die onderbelicht is. Er moet meer aandacht voor komen, er is geen oplossing en er is geen medicijn. Er is onderzoek nodig. Ik heb nu 5.000 euro opgehaald en hoop het dubbele binnen te halen."