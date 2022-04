Kinderkledingzaak Assen niet open door rookschade na brand in Oudestraat

Voor de toevallige voorbijganger lijkt er niks aan de hand, maar kinderkledingwinkel Hokus Pokus aan de Oudestraat in Assen heeft wel degelijk schade overgehouden aan de brand die vannacht woedde in schoenenwinkel TMS een paar panden verderop. Eigenaar Monique van den Eng zit voor de deur met een kopje koffie in haar hand. Niet om van de zon te genieten, maar omdat de geur in het pand te doordringend is om lang binnen te blijven staan. "Ik stond voor de winkel, en ik zag steeds meer witte rook naar buiten komen. Je ziet alles uit je handen wegglippen," zegt van den Eng.