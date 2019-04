Dit jaar nog geen structurele oplossing voor verkeersproblemen 't Nije Hemelriek

Een oplossing voor de langere termijn is volgens de gemeente Aa en Hunze een uitbreiding van de parkeercapaciteit, bijvoorbeeld in de vorm van een transferium De fractie van GroenLinks had vragen gesteld over de verkeersproblemen bij het Gasselterveld. Door het mooie weer was het afgelopen zomer zo druk dat hulpdiensten mogelijk niet meer bij de zwemplas konden komen. Ook toen werden er verkeersregelaars ingezet om de problemen op te lossen.De gemeente Aa en Hunze zit regelmatig met Staatsbosbeheer en de provincie om tafel om de verkeersproblemen te bespreken. Het idee voor een transferium wordt door de partijen verder verkend.