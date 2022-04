Advocaat over kofferbakmoord: 'Bijzonder hoeveel het OM speculeert'

Om te kunnen bewijzen dat kofferbakmoordverdachte Hans O. Ralf Meinema heeft vermoord, baseert het Openbaar Ministerie heel veel op aannames en speculaties. Dat zei advocaat Nico Meijering, die O. bijstaat, vandaag tegen de rechtbank. Hij stelt dat er te weinig bewijs is om de 43-jarige Emmenaar te kunnen veroordelen voor de kofferbakmoord.

Het Openbaar Ministerie eiste gisteren achttien jaar celstraf tegen Hans O. voor moord. Volgens de officier van justitie liegt O. over eerdere ontmoetingen met Ralf Meinema en over dat Meinema hem drugs wilde verkopen. De officier gaat ervan uit dat O. Meinema op de avond van 30 maart 2017 naar Emmen heeft gelokt en hem daarna met anderen heeft doodgeslagen, hem in de kofferbak van zijn klassieke Mercedes heeft gelegd, de sporen heeft gewist en de auto in het Stieltjeskanaal wilde laten zinken.

Meinema's auto bleef haken op de rand van het kanaal, tussen Zandpol en Coevorden en de volgende ochtend gevonden door een vrachtwagenchauffeur. Wie de andere betrokkenen waren en wat het motief was voor de moord, is volgens het OM onduidelijk gebleven. In talloze anonieme tips en brieven is gespeculeerd over de reden dat Ralf Meinema dood moest. Het meest waarschijnlijke vindt het OM de suggestie dat Meinema betrokken was bij het stelen van wiet van O., maar of dat klopt, blijft een raadsel.

'Aannames'

Volgens het OM heeft O. kort voor de moord bewust een prepaid-telefoon gekocht om contact te zoeken met Meinema en hem uiteindelijk in de val gelokt. Daarna gooide hij de telefoon weg. Allemaal aannames, vindt Meijering. "Het is bijzonder hoeveel er in het betoog van het Openbaar Ministerie wordt gespeculeerd", aldus de advocaat tegen de rechtbank. "Het is vaak 'lijkt', 'zou kunnen' en 'mogelijk'. Ik vraag u daar goed naar te kijken."

Hij blijft erbij dat O. de waarheid heeft verteld over drie ontmoetingen met Meinema, de laatste op de late avond voor Meinema dood werd gevonden. Ook benadrukte de advocaat dat O.'s vrouw bevestigt dat Hans O. rond elf uur 's avonds is thuisgekomen, net als zijzelf en dat O. niet meer is weg geweest. "Haar verklaring staat als een huis."

Het DNA van de Emmenaar op en in de linkerbroekzak van Meinema past volgens Meijering goed bij O.'s verklaring van het handen schudden met Meinema bij één of twee van de ontmoetingen. Daarna moet Meinema het DNA van O. met zijn eigen hand hebben overgebracht op zijn eigen broekzak, stelt Meijering. Het DNA van O. dat gevonden is, was vermengd met Meinema's eigen DNA. Dat maakt dat verhaal volgens Meijering logisch.

Betrouwbaarheid anonieme getuige

De verklaring van de anonieme bedreigde getuige, die het Openbaar Ministerie erg belangrijk vindt, moet de rechtbank niet gebruiken voor het bewijs, vindt Meijering. De getuige, die met toestemming van de rechtbank anoniem is gebleven, heeft verklaard dat hij van Hans O. zelf heeft gehoord dat hij Meinema heeft doodslagen met een wapen, de sporen met zijn familie heeft gewist en de auto met het lichaam naar het Stieltjeskanaal gebracht.

Omdat de man of vrouw anoniem is, kan de verdediging niet controleren of het om een betrouwbare getuige gaat, vindt Meijering. Alles wat de getuige heeft verklaard, kan hij of zij uit de media hebben gehaald en Meijering sluit ook niet uit dat het hem of haar te doen was om de beloning die justitie en de familie Meijering uitloofden voor de gouden tip in de zaak: 100.000 euro.

'Motief ver te zoeken'

Meijering benadrukte dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar de kofferbakmoord en naar zijn cliënt en dat dat opvallend weinig heeft opgeleverd. "Enig motief is ver te zoeken", aldus de advocaat. Ook is het volgens hem opvallend hoe weinig er bekend is over het delict zelf. Vaststaat dat Meinema is doodgeslagen, maar veel is onduidelijk gebleven. "Zelfs waar hij om het leven is gebracht, is niet bekend."

"We hebben van doen met een uiterst zeldzame zaak. Een dergelijke zaak haalt de strafrechter normaal gesproken niet, omdat er te weinig is te terug te voeren op de rol van cliënt", aldus Meijering. "Dat hij de laatste is die contact heeft gehad met het slachtoffer kan niet tot conclusie leiden dat hij dus betrokken is bij diens dood."

Volgens de Amsterdamse advocaat kent de zaak alleen maar verliezers. "De grootste verliezers zijn uiteraard de nabestaanden. Maar mijn cliënt en zijn omgeving hebben ook verloren, ook wanneer u tot een vrijspraak komt. Ook zal het door iedereen als een nederlaag worden ervaren dat het niet tot een oplossing van de zaak is gekomen. Maar die oplossing komt er ook niet met de veroordeling van mijn cliënt."