Johan Derksen in het ziekenhuis na val van trap

Johan Derksen is opgenomen in het ziekenhuis na een val van de trap. De 70-jarige presentator van het RTV Drenthe-programma Muziek voor Volwassenen liep een gebroken arm, een gat in zijn hoofd en een hersenschudding op.

Derksen werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij mag waarschijnlijk morgen of overmorgen weer naar huis.In verband met de val van Derksen worden volgende week herhalingen uitgezonden van zijn radioprogramma Muziek voor Volwassenen . Bij het televisieprogramma Veronica Inside wordt de analyticus voorlopig vervangen. "We gaan hem de komende weken de nodige rust gunnen", zei presentator Wilfred Genee vandaag over de onfortuinlijke Derksen in de radio-uitzending van Veronica Inside.