Op Tjak: Bijzonder speldje gevonden in tuin Berghuizen

Familie Ten Have vindt bijzonder speldje in hun tuin

Tijdens het werken in de tuin heeft de familie Ten Have uit Berghuizen, bij Ruinerwold, onlangs een bijzondere vondst gedaan: een speldje met daarop een Nederlandse vlag, de tekst 'Nederland vrij' en de datum 5-5-1945.

De familie Ten Have vindt wel vaker wat in hun tuin, omdat ze in een oud armenhuis van de diaconie wonen. Vroeger werden er wel vaker dingen begraven in de grond.Wat het precies voor speldje is? Daar zijn ze nog niet helemaal achter, maar er zijn wel vermoedens. Kijk naar deze Op Tjak voor het antwoord!