Techlab in voormalige Vincent van Gogh-school Beilen

Makkelijk ging het niet, maar ook in Beilen heeft Stichting Techniek Onderwijs een plek gevonden voor een Techlab. In het schoolgebouw van het voormalige cs Vincent van Gogh is geschikte ruimte gevonden. Leerlingen van basisscholen en middelbare scholen gaan daar de komende jaren kennismaken met metaalbewerking, drones en 3D-printers.

"Het was best moeilijk, we wilden eigenlijk op een neutrale plek, dus niet bij een school of bedrijf", zegt Pascal van der Aa van Stichting Techniek Onderwijs. Samen met de gemeente Midden-Drenthe, dat ook investeert in techniekonderwijs, werden de mogelijkheden in Beilen onderzocht. "Een ruimte moet voldoen aan een aantal functionaliteiten, je moet toiletten en kranen hebben en er moet voldoende stroom aanwezig zijn. Daarnaast mag het niet te duur zijn, want het is een onderwijsplek", aldus Van der Aa.

School

Uiteindelijk werd alsnog gekozen voor een schoolgebouw, de voormalige Vincent van Gogh-school kan gebruikt worden zolang de Beiler fusieschool Volta ook delen van het gebouw in gebruik heeft. "De bedoeling is dat we het volgend schooljaar meteen kunnen gebruiken", zegt Van der Aa.

Leerlingen van groep 5 tot en met 8 van de basisscholen in de regio zullen minimaal 1 dagdeel per jaar in een Techlab langskomen. Leerlingen van klas 1 en 2 van Volta zullen minimaal 2 dagdelen per jaar langskomen. Maar ook buurtbewoners, ouders, instellingen en bedrijven kunnen gebruik maken van de ruimtes.

Techlab