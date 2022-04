Streep door Nijeveense Bovenboerloop: 'Mensen willen snert'

In 2020 en 2021 werd de Bovenboerloop afgelast in verband met het coronavirus. Het waren de eerste edities van de wedstrijd die niet door konden gaan. Sinds 1988 is de Nijeveense Bovenboerloop uitgegroeid tot een regionale najaarsklassieker die op de eerste zaterdag van december gebruikelijk zo'n 300 lopers trekt.

"Twee jaar konden we niets organiseren. Daarom leek het ons leuk om de wedstrijd voor het eerst in het voorjaar te houden", vertelt medeorganisator Roelof Moes. Helaas zonder succes: met nog enkele weken waren er slechts vijftien inschrijvingen. Na een mailactie liep dat op tot 33.

"Alsnog veel te weinig", aldus Moes. "Het is gebruikelijk dat de inschrijvingen groeien als het evenement nadert, maar het aantal vroege inschrijvingen was nu zo laag dat we zenuwachtig werden. We hebben 150 lopers nodig vanwege de financiën en dat lijken we niet te halen. Daarom hebben we het evenement afgezegd."