Rechtbank wil meer onderzoek naar verdachte 'pedojacht' en beschieting in Emmen

De rechtszaak tegen een 19-jarige Emnmenaar, die onder andere wordt verdacht van drie gewelddadige berovingen onder het mom van pedojagen en van het beschieten van twee bezorgauto's bij een cafetaria, wordt heropend. Tegen hem is vorige maand drie jaar cel, waarvan één voorwaardelijk geëist, maar de rechtbank wil dat hij geestelijk verder wordt onderzocht.

De man wordt in totaal verdacht van veertien misdrijven, waarvan er volgens de rechtbank dertien te bewijzen zijn. Behalve van de berovingen en de beschieting is hij betrokken geweest bij phishing, waarbij twee bejaarde slachtoffers door oplichting duizenden euro's kwijtraakten en bij witwassen.

De Emmenaar is onderzocht door een psycholoog voor de rechtszaak en die heeft vastgesteld dat hij een persoonlijkheidsstoornis en een laag IQ heeft. Tijdens de rechtszaak bleek al dat de drie rechters zich grote zorgen maken om de man, omdat hij nog zo jong is en bij zoveel misdrijven betrokken is. De rechtbank heeft nu besloten hem nog niet te veroordelen, maar hem eerst te laten onderzoeken door een psychiater om te kijken hoe het verder moet met hem.

Twee leiders

Twaalf andere jongeren uit Emmen, Klazienaveen, Erica en Klijndijk zijn wel veroordeeld voor hun rol bij de gewelddadige drie gewelddadige berovingen, waarbij de 19-jarige Emmenaar volgens de rechtbank steeds een leidende rol had. Hij zit als enige nog vast.

De hoogste straf is voor een 18-jarige man uit Emmen, die ook bij alle berovingen betrokken was en door de rechtbank wordt gezien als de tweede leider van de groep. Hij is veroordeeld tot 225 dagen jeugddetentie, waarvan 180 voorwaardelijk en een werkstraf van 160 uur. Hij wordt strikt begeleid door de reclassering en andere hulpverleners en dat moet het komende half jaar zo blijven, vindt de rechtbank.

De rechters vinden de misdrijven zo erg dat de 18-jarige man normaal gesproken een langere onvoorwaardelijke celstraf zou hebben gekregen. Maar omdat hij al een aantal maanden intensief wordt begeleid en zijn leven gebeterd lijkt te hebben, wil de rechtbank dat dat doorloopt. Als hij weer de fout in gaat, moet hij 180 dagen zitten. De werkstraf moet hij sowieso uitvoeren.

Drie slachtoffers

De berovingen vonden eind september en begin oktober vorig jaar plaats in de buurt van het ziekenhuis in Emmen. Drie mannen, die via een datingapp dachten te hebben afgesproken met een jonge man, werden door één van de groepsleden met een vals account naar een plek in de wijk Angelslo gelokt. Het oudste slachtoffer was 75 jaar.

Op de afgesproken plek pikte één van de jongeren ze op en nam ze met een smoesje mee naar een afgelegen plek in de bosjes. Daar kwam dan de rest van de groep tevoorschijn, werden de slachtoffers uitgescholden voor 'pedo', werden bedreigd, in elkaar geslagen en beroofd. Nergens is uit gebleken dat de slachtoffers daadwerkelijk met een minderjarigen dachten te hebben afgesproken, liet het OM tijdens de strafzaken tegen de jongeren al weten.

Door een lokagent in te zetten op de avond na de derde beroving, waarbij ook nog 5.000 euro van de rekening van het slachtoffer was gepind, kwam er een eind aan de misdrijven. De lokagent deed zich op datingapp Grindr voor als een man die op zoek was naar een date en wist zo contact te leggen met het fake-account van de 18-jarige verdachte. Zes jongeren konden die avond op de plek van de 'date' worden opgepakt, de andere zeven volgden in de weken erna.

Uit op geld

Tijdens de rechtszaken tegen de beide leiders van de groep werd duidelijk dat het hen om geld ging en helemaal niet om het pedojagen. Beiden hadden financiële problemen en wisten volgens de rechtbank de rest van de groep mee te krijgen. Ze zochten bewust kwetsbare slachtoffers uit, omdat ze dachten dat die niet zo snel naar de politie zouden gaan, aldus de rechtbank, die spreekt van "zeer laakbaar gedrag". De slachtoffers werden tijdens het geweld ook nog gefilmd.