Bea Meppelink-de Jager voorgedragen als wethouder voor BBC2014 in Coevorden

"Ik ben trots en voel me vereerd." Dat zegt Bea Meppelink - de Jager over haar aanstaande rol als wethouder namens BBC2014

in de gemeente Coevorden. De inwoonster van Dalen wordt door Belangen Buitengebied Coevorden voorgedragen en zal naast partijgenoot wethouder Steven Stegen zitting nemen in het college.