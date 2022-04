‘Tussen Wildlands en directe omgeving moet het meer een feestje worden’

Er wordt een werkgroep opgetuigd die zich gaat buigen over een meer aansprekende verbinding van Wildlands met het Raadhuisplein en de aangrenzende parkeerplaats P-Zuid. Dat maakte wethouder Jisse Otter vanavond bekend tijdens de commissievergadering. "Dat is nog onvoldoende een feestje", liet hij weten."

Bezoekers die aankomen moeten eerst langs de parkeerplaats en zorgcentrum De Holdert. Otter: "Je komt niet meteen in een Wildlandssfeertje." Er wordt in dat opzicht daarom gezocht naar meer verbinding en meer beleving voor de bezoekers, aldus Otter. Ook de entree van het Atlas Theater kan mooier. De ChristenUnie stelde voor om deze met lichtkunst op te leuken.

Zonder die steun zou Wildlands 2,3 miljoen euro verlies over 2021 hebben geleden. Het bezoekersaantal bleef in het coronajaar ook met een kwart achter dan wat verwacht werd.

De Emmer fracties kan zich vinden in de extra steun die dierenpark Wildlands ontvangt. "Het verlies valt ons mee", aldus Gunnar Jens Bijlsma (Wakker Emmen). "We zien dat het park zelf ook sterk gestuurd heeft op de kosten. Met iets meer bezoekers had het park wellicht zwarte cijfers weten te schrijven."

De steun is vooral noodzakelijk geweest door corona, concludeerde Bijlsma. Het virus maakte het alleen niet mogelijk om te zien of het bedrijfsplan van Wildlands nog steeds klopt.

De meeste partijen onderschreven de geboden steun. Zo ook de ChristenUnie. "Ondanks corona heeft Wildlands zijn best gedaan om alle klappen op te vangen", aldus Henk Huttinga. "We zouden het park te kort doen als we er niet mee in zouden stemmen."