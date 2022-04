Wat vind jij: Het mengen van supportersgroepen bij FC Emmen is een goed idee

Het kan allemaal wel wat gemoedelijker, vindt de Emmer burgemeester. Hijzelf wordt bij uitwedstrijden naar eigen zeggen heel hartelijk ontvangen, "maar ik wil niet dat onze jongens dan verderop in hokken worden gedouwd of tot de onderbroek worden gefouilleerd. Het zijn volwassen mensen. Dat kan toch ook gewoon op het plein met een patatje."

Van Oosterhout zegt niet naïef te zijn; in Engeland en Duitsland kan dit ook. Alleen bij risicowedstrijden, zoals tegen Ajax en FC Groningen, wil hij geen supportersgroepen mengen. "Maar ik wil het wel eens testen tegen een club waarmee de supportersbanden goed zijn." Wat vind jij? Een goede idee of is Van Oosterhout wel degelijk naïef en is dit experiment gedoemd te mislukken?