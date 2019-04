Leerlingen vinden overstap van havo naar vmbo minder erg dan hun omgeving

"We hebben in het verleden wel ouders van leerlingen gesproken en docenten, maar de leerlingen zelf niet", vertelt onderzoeker Imke Oosting uit bij de presentatie van de cijfers. "Soms merk je gewoon dat de leerlingen zelf een andere belevingswereld hebben. Dus wat dat betreft is het denk ik wel een eye-opener."Het aantal leerlingen dat moet afstromen naar een lager niveau is de afgelopen jaren gedaald naar 15 procent. Daarmee ligt het aantal in Drenthe boven het landelijke gemiddelde. Met name op de havo stappen relatief veel leerlingen over naar een ander niveau. Als we kijken naar de afstroom onder alle vo-leerlingen in Drenthe met een havo-advies dan zien we dat dit relatief vaak voorkomt. Ruim een kwart zit in het derde leerjaar onder het advies dat zij van de basisschool kregen.Volgens het onderzoek van Trendbureau Drenthe heeft het afstromen bij leerlingen meerdere oorzaken. Vaak kijken leerlingen in eerste instantie naar zichzelf. Maar ook andere factoren kunnen meespelen en het de leerlingen moeilijker maken. "Eén van de tips van de jongeren is: gebruik op jonge leeftijd nog geen chromebook of iPad voor de lesstof. Leerlingen zeggen dat ze de verantwoordelijkheid nog niet helemaal aankunnen. De afleidingen liggen op de loer en als ze denken op het internet even een filmpje op te zoeken zitten ze er zo twee uur achter. Het huiswerk blijft dan liggen."Aan de ene kant noemen leerlingen een eigen iPad of laptop met internetverbinding een zegen, maar het is volgens de leerlingen ook vragen om moeilijkheden, blijkt uit het onderzoek. "Ze zien er ook wel de functionele voordelen van: je kunt er mooie presentaties op maken en snel dingen opzoeken, maar de verleiding om andere dingen te doen is groot."Leerlingen willen daarnaast tijdig invaldocenten voor de klas en dat is volgens Oosting een positief geluid. "Er is veel lesuitval en daardoor ook les-achterstand. Soms komt er wel tijdig een invalleerkracht, maar dan is het ook weer wennen aan de nieuwe manier van werken. Dat is in deze tijd wel moeilijk want er is een tekort aan docenten, maar het is goed dat leerlingen ook zelf aangeven te merken."Volgens Philip Messak van Vincent van Gogh Salland, dat meewerkte aan het onderzoek is een te hoog eerste advies vanuit de basisscholen ook van invloed. "Vaak worden leerlingen na een cito of IP-toets te hoog geadviseerd waardoor de leerlingen op de middelbare school heel erg op hun tenen moeten lopen en gedemotiveerd raken. Wij proberen daarom snel het gesprek aan te gaan, maar ook wij moeten het doen met het advies vanuit de basisschool waar naar gekeken wordt."Vaak ziet Messak dat ouders hierbij ook een rol spelen. "Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en dat besef is er vaak niet bij ouders. Gun ze de tijd. Ik denk dat leerlingen vanzelf dingen bereiken zodra ze het nut ervan gaan inzien."Om leerlingen meer te motiveren investeert de school nu niet alleen in theorie en lesstof maar ook in het leerproces. "We kijken op het moment hoe we een beroep kunnen doen op de intrinsieke motivatie van de leerlingen, hoe we ons onderwijs nog aantrekkelijker kunnen maken. Wat we vaak vergeten is dat leren meer is dan alleen vakkennis opdoen. Het gaat ook over persoonsontwikkeling en omgaan met druk. Leraren moeten in de toekomst meer de rol in gaan nemen van coaches."Ondanks de druk van de omgeving zien leerlingen volgens het onderzoek opvallend genoeg het overstappen op een ander niveau niet als ‘falen’. "Leerlingen zijn er zelf eigenlijk heel erg nuchter onder. Ze vinden het minder erg dan gedacht. In de onderwijswereld en ook bij ouders wordt vaak gedacht dat een kind geen faalervaring mag hebben, maar nu blijkt dat de leerlingen er zelf toch veel minder moeite mee hebben", zegt Oosting. "Die zeggen dan van 'ik heb het tenminste geprobeerd en ach het komt wel goed."Ook weten leerlingen volgens Oosting heel goed wat ze wel motiveert. "Veruit de meeste leerlingen die we spraken, gaven aan humor erg belangrijk te vinden. Verder zijn orde, structuur en afwisseling erg belangrijk voor leerlingen."