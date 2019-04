Scania Meppel investeert miljoenen in nieuwe productiehal

De bedoeling is dat in deze fabriek straks alle onderdelen in de primer worden gezet. Dat is nodig om er voor te zorgen dat de uiteindelijk lak beter hecht. Tot nu wordt de eerste behandeling van de onderdelen ergens anders gedaan en worden ze daarna naar Meppel gebracht. "Hoe verser de ondergrond, hoe beter de toplaag", zo zegt plant manager Erik de Gilde van de Meppeler vestiging van Scania. "Uiteindelijk wordt de kwaliteit daardoor ook beter." Bovendien scheelt het in de kosten volgens Scania.Er is ruimte voor de nieuwe hal gevonden op een parkeerplaats tegenover de huidige fabriekshal. Met een brug worden de twee gebouwen straks met elkaar verbonden. In de nieuwe hal komen twee grondlakstraten met acht robots die er voor zorgen dat alles goed gaat. Een miljoeneninvestering is het.Het gaat goed met de verkoop van zwaardere vrachtwagens volgens De Gilde. En dat merken ze bij Scania ook. De vrachtwagens worden onder andere in de vestiging in Zwolle gebouwd. In Meppel krijgen ze kleur in volautomatische lakstraten. "We lakken in Meppel op dit moment per dag zo'n 12.000 onderdelen. Goed voor 350 vrachtwagens." De onderdelen gaan naar Zwolle, maar worden ook geproduceerd voor vestigingen van Scania in Azië, Afrika en Australië.Vanmorgen wordt het personeel ingelicht over de plannen. De verwachting is dat de nieuwe hal eind 2021 operationeel is. Meppel krijgt daarmee binnen de Scania groep een belangrijkere rol. Bij Scania Production Meppel werken zo'n 650 medewerkers. Met de nieuwe investering zal de werkgelegenheid in Meppel verder toenemen.Plant manager Erik de Gilde was eerder te gast in ons economisch programma 'Ondernemen in Drenthe'. Daar vertelde hij al over de groei die de fabriek in Meppel door maakt.