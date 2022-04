Geen paasbultenkeuring: gaat de traditie verloren?

De bult tussen Sleen en Erm is niet de enige 'rommelbult' in Drenthe. Na twee stille coronajaren keurt 't Aol Volk ook dit jaar geen enkele paasbult. "Je hoort van links en rechts dat het toch moeilijk is om mensen bij elkaar te krijgen die echt gaan bouwen", legt Croesen uit.

Het keuren van de paasbulten is een echte traditie. En dat is nou net wat de Drentse vereniging 't Aol Volk wil bewaken. "Als vereniging willen wij in alle facetten - dus ook het paasvuur - de traditie daarvan in stand te houden. Een beetje in de vorm zoals het vroeger ook was, en dat dat blijft. Dat is de doelstelling."