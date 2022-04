Kinderombudsman: ‘Kinderen in azc Ter Apel worden verwaarloosd'

De situatie voor kinderen in aanmeldcentrum Ter Apel is onaanvaardbaar. Dat zegt Kinderombudsman Margrite Kalverboer tegen NRC. Minderjarige vluchtelingen worden in het aanmeldcentrum "mentaal verwaarloosd", zegt Kalverboer.

Kinderen zonder ouders verblijven er langere tijd zonder enige vorm van dagbesteding, hulp of aandacht. Volgens de Kinderombudsman verlaten de vluchtelingenkinderen het centrum met meer trauma's dan ze erin komen.

'Beschaafd land onwaardig'

De Kinderombudsman bracht deze week een bezoek aan Ter Apel, nadat afgelopen weekend de Groningse burgemeester Koen Schuiling al waarschuwde voor de leefomstandigheden in het aanmeldcentrum. "Een beschaafd land onwaardig", noemde hij het lot van asielzoekers en statushouders in Ter Apel en hij noemde het "ons eigen Lampedusa", waarmee hij de vergelijking maakte met het kleine Italiaanse eiland dat overspoeld wordt door vluchtelingen en waar de situatie schrijnend is.

In Ter Apel verblijven 113 minderjarigen zonder familie. Kalverboer informeerde specifiek naar de situatie van asielkinderen. Voor hen is niets geregeld, zegt ze. 'Geen onderwijs, geen activiteiten, geen hulp: niets. Ze krijgen te eten, en dat is het. Begeleiders vertelden mij dat zij kinderen 's ochtends niet eens meer wakker maken, omdat er toch niets te doen is."

Termijn niet gehaald

Officieel horen asielzoekers binnen zes dagen vanuit Ter Apel naar een opvanglocatie te gaan. Maar deze termijn wordt nooit gehaald, zegt Kalverboer, waardoor zij weken of maanden in Ter Apel zitten.

Kalverboer sprak zes minderjarigen over hun leven in het centrum. Deze jongeren hebben aandacht en contact nodig, zegt ze. "Ze komen uit een situatie van acute stress. Vervolgens stel je ze bloot aan totale verwaarlozing. Wat denk je dat er dan gebeurt? Je verergert hun problemen. Daar is de overheid verantwoordelijk voor", aldus de Kinderombudsman in NRC.