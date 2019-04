Afstromen: 'Ik was mijn motivatie kwijt en toen kwamen de slechte cijfers'

Voor Lorinda (14) werd het schoolleven steeds zwaarder in het tweede jaar van de havo. "Ik bereikte een punt waarop het niet heel veel zin meer had. Ik had kunnen blijven zitten maar wilde doorgroeien, ook met mensen van mijn eigen leeftijd. Dus vandaar dat ik naar vmbo-tl ben gegaan." Aanvankelijk had ze het lastig met de overstap. "Ik had heel veel verwachtingen. Op een of andere manier had ik het idee dat ik heb gefaald. Maar mijn moeder stond volledig achter mij."Inmiddels heeft Lorinda vrede met de situatie. "Ik doe er nu een jaartje langer over maar toch denk ik dat het goed voor mij is geweest. Ik moest naar een andere school, met een nieuwe klas en andere methodes. Maar ik voel me nu prima, ik heb nieuwe mensen leren kennen."Uiteindelijk wil ze wel terug naar het havo-niveau. "Achteraf zou ik dingen anders hebben aangepakt. Dat heb ik echter alleen geleerd doordat ik ben afgestroomd. Ik heb het inmiddels goed uitgestippeld. Ik wil alsnog mijn havo-diploma halen, dan hbo doen en daarna de universiteit. Ik kom er alsnog, maar dan op een andere manier."Yanoah (15) stroomde op Vincent van Gogh Salland vanuit de havo naar tl 3. "Ik was mijn motivatie kwijt en toen kwamen de slechte cijfers. Het voelde niet nuttig om naar school te gaan en ik verloor mijn plezier. Achteraf had ik ook beter moeten opletten. Ik praatte graag in de les, maar dat is nu wel anders geworden."Het niveau op het vmbo kan Yanoah zonder problemen aan. "Het is voor mij nu een stuk simpeler geworden. Ik hoef minder te leren en heb veel minder huiswerk in vergelijking met de havo. Dat is wel fijn. De overgang viel uiteindelijk heel erg mee. Ik had het moeilijker verwacht, maar na een week was ik al aan de nieuwe situatie gewend.""Ik had liever beter mijn best gedaan op school, zodat ik een minder grote omweg had moeten afleggen. Maar een stapje omlaag is ook wel fijn. Het liefst wil ik hierna het mbo doen en daarna het hbo." Yanoah wil niet terug niet naar de havo. "Ik ben bang dat ik dan ga struggelen en moet blijven zitten."Bij Leonard (15) kwam de afstroming in beeld na de toetsweek in havo 2. "Ik stond er eerst goed voor, maar toen sloeg het helemaal om. Ik ben niet goed in heel veel leren in korte tijd. Als ik het over had mogen doen, had ik meer samenvattingen gemaakt en meer gevraagd in de les. Ik was niet heel erg actief. Daar baal ik wel van."Na zijn afstroming steekt hij beter in zijn vel. "Ik haal goede cijfers en hoef er niet zo heel veel voor te doen. Het is een gezellige klas, met nieuwe vrienden. Ik zit goed op mijn plek, maar ik wil later wel terug naar de havo. Ik weet dat ik het beter had kunnen doen. Vanuit tl 4 wil ik doorstromen naar havo 4 om daar het profiel Economie en Maatschappij te gaan volgen."