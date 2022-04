Zebrapaden en fietsstroken moeten Kerkplein Assen veiliger maken voor verkeer

Het verkeersplein staat in de provinciehoofdstad bekend als lastig knooppunt. Er zijn meerdere zijstraten waaraan voorrang moet worden verleend en er is een bushalte midden op het plein. Fietsers en voetgangers delen de weg met auto's, bussen en vrachtwagens.

Uit een enquête onder fietsers bleek dat zij de route van het Kerkplein via de Zuidersingel naar de Oostersingel ervaren als knelpunt. Langs die route gaat de gemeente fietsstroken neerleggen, om uit te testen of fietsers zich door die maatregel veiliger gaan voelen. In het najaar van 2022 wil de gemeente de proef evalueren.