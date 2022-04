Paasvuren en mooi weer: RIVM waarschuwt voor smog

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat morgen, Eerste Paasdag en Tweede Paasdag de luchtkwaliteit onvoldoende tot slecht is door de combinatie van paasvuren en het goede weer.

"De paasvuren in Duitsland en het oosten van Nederland en het rustige voorjaarsweer met oostelijke wind zorgen ervoor dat in heel Nederland vanaf zaterdag kans is op smog door fijnstof", meldt het RIVM.