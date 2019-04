Liveblog: FC Emmen vroeg op achterstand tegen Ajax

FC Emmen staat in een midweekse speelronde voor een loodzware opgave. De ploeg van trainer Dick Lukkien neemt het in een uitverkocht eigen stadion op tegen titelkandidaat Ajax.

Emmen heeft de punten in de laatste weken van het seizoen hard nodig om uit de gevarenzone te raken. De Amsterdammers hopen in Drenthe juist de kop van de ranglijst in handen te nemen.Volg hieronder het duel van Emmen tegen Ajax van minuut tot minuut.